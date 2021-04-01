Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak, Adana (Kozan, İmamoğlu çevreleri), Osmaniye (Kadirli, Sumbas çevreleri), Kahramanmaraş (Andırın) ve Hatay kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerden orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Osmaniye ve Adana’da 9, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te 7, Mersin'de 11, Hatay'da 10, Kilis'te 8 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Osmaniye’de 16, Mersin'de 18, Adana'da 19, Kilis ve Gaziantep'te 15, Hatay'da 17, Kahramanmaraş'ta 14 derece olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.