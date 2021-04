35 yıldır cami minaresine yuva kuran leylekler köyün simgesi oldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de 35 yıldır her ilkbahar geldiğinde cami minaresinin alemine yuva kuran leylek, köyün simgesi haline geldi.

1980'li yılların başında bir leylek, OsmaniyeKadirli karayolu üzerinde bulunan bir elektrik direğinin üzerine yuva kurdu. Ancak direğe otomobil çarpıp, yuva bozulunca, leylek bu kez başka bir elektrik direğine yuva yaptı. Oradaki yuvanın da bozulması üzerine Sakarcalık Köyü Camisi'nin minaresindeki aleme 1986 yılında yuva kuran leylek, her yıl havaların ısınmasıyla ilkbaharda buraya dişisiyle göç edip konaklamaya başladı. Zamanla üreyip, çoğalan leylekler köyün simgesi haline geldi.

Köyün eski muhtarı Vasfi Koca, leyleklerin her geldiğinde duvar ustası gibi çalışarak yuvalarını sağlamlaştırdığını kaydetti. Koca, önceki yıllarda leyleğin dişisinin elektrik çarpması sonucu öldüğünü belirterek, hikayelerini şöyle anlattı:

"Orada bir çift kuş oldu ve sonra yavruladılar. Sonra o yavrularını uçurdular. Her yılda gider gelirler. Şimdi aynı leyleğin geldiğini nerden biliyorum? O zamanlar çiftlerden bir tanesi elektrik tellerine kanatlarının değmesi sonucu elektrik çarptı, öldü. Onun öldüğünü gördüğü için diğer gelen leylekleri bir süre yuvaya kabul etmedi. En son bir tanesini kabul etti ve yavruladıktan sonra uçup gittiler. Aradan birkaç sene geçtikten sonra yine o leylek tek geldi. Yine yanına bir sürü leylek geldi ama hiçbirini yuvaya kabul etmedi. Şubat ayının 28´inden sonra gelirler Ağustos 20´sinden sonra göç ayları başlar ve toplu halde giderler. Aynı zamanda oraya çıkan ustalar orada sadece leyleğin değil yüzlerce serçenin de yuvasının olduğunu söylediler."

FOTOĞRAF ÇEKİLİYORLAR

Vasfi Koca, köyden dışarı çıktığında, 'Osmaniye´den Kadirli´ye giderken cami minaresinin aleminde leylek olan köy bizim köydür' diyerek tarif ettiğini de sözlerine ekledi. Cami İmamı Adem Koç ise, "3 yıldır camide görevliyim. Buradan geçenler için camimizdeki leylekler ilgi odağı haline geldi. Durup fotoğraf çekiyorlar. Bizler de en güzel fotoğraf çekmeleri için yer göstererek yardımcı olmaktayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-01 13:37:15



