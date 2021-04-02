30 yıllık çiçekçinin süs bitkileri serası hayali gerçek oldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 30 yıldır çiçekçilikle uğraşan Veli Şehitoğlu, hayalini 2 dekar alana süs bitkileri serası kurarak gerçekleştirdi.

Düziçi ilçesinde yaşayan Veli Şehitoğlu, 30 yıldır uğraştığı süs bitkilerini kendisine ait kurduğu 2 dekarlık alanda her çeşit süs bitkisi üretmeye başladı. Dağlardan yosun ve murt çalısı toplayarak süs bitkisi alanında değerlendirdiğini söyleyen Şehitoğlu, imkânları dâhilinde serayı 5 dekara çıkarmak istediğini kaydetti.

Kurduğu serada 10 kişiye de istihdam sağladığını belirten Veli Şehitoğlu, “30 yıldır süs bitkileri ile uğraşmaktayım. Dağlardan yosun ve murt çalısı toplayarak bunları süs bitkileri sektöründe değerlendirmekteyim. Ayrıca kendime ait bir çiçekçi dükkânım bulunmaktadır. Edindiğim bilgi ve deneyimi saksılı süs bitkileri üretiminde değerlendirmek için 2 dekar sera kurdum. İmkânlarım elverirse bu serayı 5 dekara çıkarmak istiyorum. Serada her çeşit saksılı süs bitkisi yetiştirmekteyim. Perakende ve toptan satış yapıyorum. Serada 5 diğer işlerimde de 5 kişi çalıştırarak 10 kişiye istihdam sağlıyorum. İlimizde benden başkada saksılı süs bitkisi üreten yoktur” diye konuştu.

Veli Şehitoğlu’nun 2 dekar alana kurduğu süs bitkisi serasını ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, “Burada ciddi bir yatırım yapıldığını görüyorum. Bu sektörün bilgi ve birikim istediği aşikârdır. İlimize örnek bir üretimi kazandıran çiftçimizi tebrik ediyor, ihtiyaçları konusunda elimizden gelen desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

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