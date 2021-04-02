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Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı 20 Suriyeli mülteci İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

İHA

Osmaniye'de göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı 20 Suriyeli mülteci İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Osmaniye’de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla otoyolda yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 20 Suriyeli mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından TarsusAdanaGaziantep otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında Suriye uyruklu M.E. yönetimindeki minibüs şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrollerde M.E. isimli şahsın, insan kaçakçılarına kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Şanlıurfa'dan Türkiye'ye girdiği belirlenen 20 Suriye uyruklu mülteciyi batı illerine götürdüğü öğrenildi. Yapılan kimlik kontrollerinde 7 Suriyeli şahsın resmi kurumlarca verilen kimlik belgeleri olmadığı anlaşılırken idari işlemlerin tamamlanması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.
Daha önceden göçmen kaçakçılığı ve Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde Silahlı Terör Örgütüne Üye olma suçlarından kaydı olan minibüs sürücüsü M.E., göçmen kaçaklığı suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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