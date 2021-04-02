Çaldıkları bakır kabloları satmak isterken yakalandılar 

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de Ö.A. ile B.K., çaldıkları haberleşme kablolarının plastiğini eritip, bakırı hurdacıya satarken suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mart günü, Ö.A. ve B.K.´yi çaldıkları haberleşme kablolarının plastiğini eritip çıkan bakırı satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Çalınan malzemelere el konulurken, iki şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmada sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-04-02 15:50:24
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