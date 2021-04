Saç ekiminde yurt dışından ülkemize yönelik rağbetin bu operasyonların Türkiye'de daha ucuz olmasından değil, başarılı doktorlar ve yüksek teknolojiyle bütünleşmiş olarak sunular konforlu hizmetler sayesinde olduğunu bildirildi.

Hair Of İstanbul CEO'su Mehmet Fatih Akdemir, Türkiye'de saç ekiminin başarılı doktorlar tarafından yüksek teknoloji ile gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, konforlu hizmet sunumunun da katkısı ile ülkemizin bu alanda dünya çapında cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti. Akdemir, sadece kendi kliniklerinde 7 yılda 13 bin saç ekimi işlemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Son yıllarda, çeşitli estetik operasyonlar için dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen insanların sayısında ciddi bir artış gözlendiğine dikkat çeken Akdemir, özellikle de saç ekiminde yakalanan kalite ve başarı oranının, Türkiye'yi ve özellikle de İstanbul'u bu alanda dünyanın önde gelen merkezlerinden bir tanesi haline getirdiğini kaydetti. Akdemir, “Artan rağbetin nedeni, pek çok kişinin sandığının aksine bu operasyonların Türkiye'de daha ucuz olması değil; alanında başarılı doktorlar, gelişmiş teknolojiler ile dünya standartlarında gerçekleştirilen uygulamalar ve hastalara hem işlem öncesi, hem de işlem sonrasında uygulanan yüksek teknolojiden olduğunu belgeliyorlar. Sağlık turizmi, bugün Türkiye'ye yıllık ortalama 10 milyar dolar civarında döviz getiriyor. Başta saç ekimi olmak üzere bu tip operasyonlarda git gide daha çok kişinin Türkiye'yi tercih ettiği göz önüne alınırsa, bu sayı daha da artacak gibi görünüyor. Türkiye'nin Sağlık Turizmi açısından tercih edilmesinin sebebinin fiyatların ucuz olduğundan kaynaklanmadığını, başarı oranının yüksek olmasından Türkiye’nin tercih edildiğini ispatlamıştır” diye konuştu.

2013 yılında kurulan İstanbul merkezli bir saç ekim kliniği olan Hair of İstanbul’da 7 yıl içerisinde 13 binden fazla saç ekimi operasyonu gerçekleştirildiğini kaydeden Mehmet Fatih Akdemir, “50'den fazla ülkeden hasta ağırlayan Hair of İstanbul, 22 dilde hizmet vermektedir. Brezilya pazarının yüzde 45'ine, İngiltere pazarının ise yüzde 60'ına hitap eder durumdayız. Dünyanın farklı yerlerinden ünlü modeller, futbolcular, sosyal medya fenomenlerinin yanısıra bürokratlar ve işadamları gibi geniş yelpazede bir müşteri kitlesine sahibiz” dedi.

Hair Of İstanbuL, daha önce ünlü fitness eğitmeni Mike Chabot’un saç ekimi ziyaretleri ve İngiltere'de ünlü İrlandalı model Jeremy McConnell'ın direktörü olduğu bir şube açarak gündeme gelmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.