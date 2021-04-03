Osmaniye'de, tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, kavga ettiği Fevzi A. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER

2021-04-03 01:54:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.