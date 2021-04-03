Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kavga ettiği eşinin yeğeni Güney Koç'u (37) tabancayla başından vurarak öldüren Fevzi Avcıtürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER

2021-04-03 15:20:47



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