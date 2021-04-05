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Prof. Dr. Ümit Taşkın’dan ‘Vertigo’ uyarısı Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Taşkın, baş dönmesinin altında birçok sebebin yattığını söyledi

İHA

Prof. Dr. Ümit Taşkın’dan ‘Vertigo’ uyarısı Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Taşkın, baş dönmesinin altında birçok sebebin yattığını söyledi

Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Taşkın, vertigonun halk arasında baş dönmesi olarak bilindiğini ancak baş dönmesinin altında birçok sebebin yattığını söyledi.
Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Taşkın, vertigoya dair bilgiler aktardı.

“Vertigo daima kısa sürelidir”
Vertigonun ataklar halinde gelişen ve hastayı bu açıdan etkileyen bir durum olduğuna dikkat çeken Taşkın, “Vertigo, sıklıkla rotasyon duyumu olarak algılanan bir hareket illüzyonudur. Daha ender olarak hastalar doğrusal hareket duyumu veya eğilme tanımlar. Hastalar kendisinin veya etrafının döndüğünden yakınır. Şiddetli olduğunda bulantı, kusma, yürüme güçlüğü eşlik eder. Baş hareketleri semptomlarda daima arışa neden olur. Bu durum iki kulak arası girdi asimetrisinin baş hareketleri ile belirgin hale gelmesi nedeniyledir. Vertigo daima kısa sürelidir. Bir taraf vestibüler sisnir kesesinden sonra bile ortaya çıkan vertigo ve nistagmus günler içinde azalarak ortadan kalkar. Bunun nedeni vestibüler kompanzasyon sürecinde beyin sapında meydan gelen nörokjimyasal değişikliklere bağlıdır. Vertigo periferik labirint veya santral bağlantılarını tutan vestibüler sistem rahatsızlığının bir semptomudur” diye konuştu.

“Baş dönmesinin altında yatan birçok sebep mevcut”
Vertigonun halk arasında baş dönmesi olarak bilindiğini ancak altında birçok nedenin yattığını kaydeden Prof. Dr. Ümit Taşkın, daha sonra şunları kaydetti:
“Vertigo, vestibüler sistem hastalıklarına özgü hareket illüzyonudur. Rotasyon hissi ya da doğrusal yer değiştirme, eğilme şeklinde olabilir. İç kulakta bulunan denge organlarının uyarılması sonucunda her iki taraf arasında denge oluşmaktadır. Hareket illüzyonu daima vestibüler sistem tutuluşunu düşündürür ancak olmayışıvestibüler lezyonu dışlamaz. Bulantı, kusma, terleme, solukluk gibi otonomik bulgular sıklıkla vestibüler lezyonlara eşlik eder. Bu da beyin sapı vestibüler ve otonomik merkezleri arası yoğun bağlantılar dolayısıyladır. Vertigo halk arasında baş dönmesi olarak bilinmektedir. Fakat baş dönmesinin altında yatan birçok sebep mevcuttur.”

“Psikojenik nedenler denge sisteminin bozulmasına yol açar”
Denge sisteminin bozulmasına neden olan faktörleri de sıralayan Ümit Taşkın, “Dengesizlik, akut tek taraflı lezyonlarda tonik vestibülospinal aktiviteler arası asimetri postür ve yürümede dengesizliğe neden olur. Ancak bu durum bir hafta kadar kısa bir sürede kompanze olur. Yavaş, progressif gelişen unilateral etkilenmelerde dengesizlik tanımlanmayabilir. Bilateral simetrik lezyonlar çok daha belirgin ve kalıcı denge bozukluklarına yol açar. Santral sinir sistemindeki bozukluk, periferik sinir sistemindeki bozukluk, idiyopatik faktörler, psikojenik nedenler denge sisteminin bozulmasına yol açar. Vestibüler, vizüel ve proprioseptif sistemlerden herhangi birinde bozukluk olması durumunda baş dönmesi meydana gelmektedir. Vertigo halk arasında baş dönmesi olarak bilinmektedir. Fakat baş dönmesinin altında yatan birçok sebep mevcuttur. Tanısı konulan birçok baş dönmesi ve tanısı konulamayan baş dönmelerinin altında yatan hastalıklar mevcuttur. Periferik vestibüler sistem bozukluğu, santral sistemi bozukluğundan sonra gelen ve hasta gruplarında en sık görülen patolojiler arasında görülmektedir” ifadelerini kullandı.

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