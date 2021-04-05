Matkap hırsızı güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de apartmanın bodrum katından matkap çalan H.Y., güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Rahime Hatun Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, asansörle ilk önce üst katlara çıkan ve merdivenlerden inerek bodrum katındaki 2 matkap alıp kaçan şüphelinin kimliğini saptadı. Adresine yapılan baskınla gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-05 15:29:08



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