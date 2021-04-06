Güpegündüz otomobil hırsızlığı yapan şahıslar kamerada Osmaniye’de sanayi sitesinden gündüz vakti otomobil çalan şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı

Osmaniye’de saniye sitesinde park halindeki otomobil güpegündüz çalındı. Otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına yansırken, hırsızlık şüphelisi şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş sanayide işlerini tamamlamak için otomobilini park etti. Bir süre sonra otomobilini park ettiği yere gelen şahıs aracını göremedi. Otomobilin çalındığını düşünen şahıs durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Hırsızlık anının kaydedildiği düşünülen güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyen ekipler, görüntülerden otomobili çalan şahsın E.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda E.A. çaldığı otomobille birlikte düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan E.A. isimli şahsın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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