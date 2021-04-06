Osmaniye’de bir köyde uygulanan karantina sona erdi

Kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Selimiye Köyünde uygulanan karantina kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı’nca haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 316,47 vaka sayısı ile kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride gösterilen Osmaniye’de bulaşın önlenmesi amacıyla karantinaya alınan Selimiye Köyünde uygulanan karantina süreci yeni vakaların çıkmaması nedeniyle Olağanüstü İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile sona erdirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Selimiye köyünde 18 Mart 2021 tarihinden bu yana korona virüs (Covid19) tanılı toplam 13 pozitif vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Selimiye köyünde ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 22 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar merkez ilçe Selimiye Köyü karantinaya alınmıştır. Yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantina sürecinin kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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