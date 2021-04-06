Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Fedakar Sağlık Çalışanları" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Osmaniye Belediyesi bünyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşen ’14 Mart Tıp Bayramı’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Fedakâr Sağlık Çalışanları’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Azizoğlu tarafından verildi.

Ödül törenin ardından konuşan Azizoğlu, “Sağlık çalışanlarımız adına düzenlediğimiz yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Zorlu süreçte kahraman sağlık çalışanlarımızın bizlerin sağlığı ve hayatı için yaptıkları fedakârlıklar elbette ki unutulmaz. Yarışmalar sonucunda katılım belgelerini teslim ettiğimiz gençlerimize başarılar diliyor hak ederek aldıkları hediyelerini sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum” dedi.

‘Fedakar Sağlık Çalışanları’ konulu resim yapma yarışmasında derece giren öğrenciler, aldıkları ödülle mutlu olduklarını belirterek Başkan Kadir Kara’ya teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.