Şehide yazılan şiir ailesine hediye edildi

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği tarafından, Tunceli Emniyet Müdürlüğünde görevli iken Tunceli Cer Tepesinde teröristlerce pusuya düşürülerek şehit edilen polis memuru Mehmet Çatal için yazılan şiir şehidin ailesine hediye edildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğünde görevli iken Tunceli Cer Tepesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca pusuya düşürülerek şehit edilen polis memuru Mehmet Çatal, polis haftası etkinliklerinde unutulmadı. Şehit polis memuru Çatal için Hanifi Gökhan tarafından kaleme alınan şiir Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği öncülüğünde şehidin adının verildiği karakolda şehidin ailesine Türk bayrağı birlikte hediye edildi. Türk bayrağı ve şiiri teslim alan şehidin ağabeyi Öztaş Çatal, duygu dolu anlar yaşadı.

Kardeşinin adına yazılan şiiri ve Türk bayrağını almaktan gurur duyduğunu ifade eden Çatal, “Ağabeyim için yazılan bu eseri emanet olarak kabul ediyorum. Bu etkinliği düzenleyerek bizleri onurlandıran Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Er’e teşekkür ediyorum. Bütün şehit aileleri baş tacımızdır” diye konuştu.

Şiiri kaleme alan Hanifi Gökhan ise, “Şehitlerimize yazılmış besteler, Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği organizasyonuyla, dağıtılmaya devam ediyor. Polis Haftası olması nedeniyle Şehit Mehmet Çatal’ın ailesine eseri takdim etmekten onur duydum. 270 şehidimiz için kaleme kaldığım şiirleri şehitlerimizin ailelerine teslim etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ayrıca etkinliğe katılan Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Er, iş insanı Yusuf Çomu, Hanifi Gökhan ve şehidin ağabeyi Öztaş Çatal şehidin adının verildiği karakolda görev yapan polis memurlarının da polis haftasını kutladı.

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