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Evlerden hırsızlık yapıp yakalanmamak için kılık değiştirmişler Osmaniye'de, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kız çocuğu önce kameraya sonra polise yakalandı

İHA

Evlerden hırsızlık yapıp yakalanmamak için kılık değiştirmişler Osmaniye'de, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kız çocuğu önce kameraya sonra polise yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, plastik aparatla kapısını açtıkları evlerden hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için kılık değiştiren 3 kız çocuğu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde bir apartman dairesinin kapısının zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan araştırma sonucu Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içerisinde şüpheli R.Ç. (16), C.Ç. (17) ve S.L.'yi (14) yakaladı.
Kız çocuklarından birinin çantasında gizli bölümde kapı açmak için kullanılan plastik aparatın bulunması üzerine Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri incelemeyi derinleştirdi. Şüphelilerin Kahramanmaraş, Aksaray, Hatay ve 6’sı da Düziçi'nde olmak üzere toplam 9 ayrı evden hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlere girdikten sonra yakalanmamak için kılık değiştirdikleri öğrenildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin hırsızlık amacıyla bir apartmana girmeleri de güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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