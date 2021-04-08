Osmaniyespor FK - Arhavispor: 0-0

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Göker Erel (xx), Tahir Yalçın (xx)

OSMANİYESPOR FK: Yağızcan Akyürek (xx), Alper Yener (xx) (Dk. 90 Atakan Ekiz), Alpay Aldemir (xx) (Dk. Halil İbrahim Cenik), Erkan Çam (xx), Yavuz Koç (xx) (Dk. 90 Tolga Şahin), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Tolgahan Kumbasar (xx), Soner Birinci (xx), Burak Evren (xx) (Dk. 59 Gencay Erten), Bekir Can Kara (xx), Onur Kızıltaş (xx)

ARHAVİSPOR: İbrahim Karaca (xx), Emrah Çırak (xx), Mert Türkileri (xx), Hüseyin Terzi (xx) (Dk. 85 Eyüp Can Temiz), Alperen Utku Eskiçırak (xx) (Dk. 85 Berat Vardal), Orhan Nahırcı (xx) (Dk.64 İbrahim Ak), Emrecan Yıldızhan (xx) (Dk. 64 Abdurrahman İlkyaz), Hakan Bozkurt (xx), Tolga Şahin (xx) (Dk.69 Hüseyin Yıldız), Abdulkadir Özdemir (xx), Ömer Serbest (xx)

SARI KARTLAR: Tolgahan Kumbasar, Tolga Şahin (Osmaniyespor FK) Alperen Utku Eskiçırak, İbrahim Ak, İbrahim Karaca (Arhavispor)Misli.com 3´üncü Lig 3´üncü Grup 30´uncu hafta karşılaşmasında, Osmaniyespor, sahasında konuk ettiği Arhavispor ile 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-08 17:39:38



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