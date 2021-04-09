Osmaniye’nin Tüysüz beldesinin ismi “Türkmen” olarak değiştirildi

Tüm şehrin seferber olduğu Zeynel'den acı haber

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Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin ismi “Türkmen” olarak değiştirildi. İç İşleri Bakanlığının aldığı karar resmi gazetede de yayınlandı. Alınan kararda “Osmaniye ili Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinin adı Türkmen olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı kanunun 10’uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür” denildi.

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