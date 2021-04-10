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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de 2 bin 443 kişi işe yerleştirildi

İHA

Osmaniye'de 2 bin 443 kişi işe yerleştirildi

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2021 yılının ilk üç ayında iş arayan 2 bin 443 kişiyi sigortalı olarak işe yerleştirdi.
Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, işgücü piyasasında ihtiyaçların karşılanması ile uygun işe uygun işçiyi bulmak, sağlıklı işçi işveren eşleştirmesini gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İŞKUR Genel Müdürlüğü’nün belirlediği 14 ana hedefin 12 tanesinin Mart ayı sonu itibariyle gerçekleştiği kaydeden İŞKUR Müdürü Ahmet Altunkaynak, en başarılı iller arasında yer aldıklarını söyledi.
Kurumun çalışmaları hakkında bilgiler veren Altunkaynak “İlk üç aylık dönemde il müdürlüğümüz aracılığı özel sektörde 2 bin 443 iş arayanımız sigortalı olarak işe yerleştirilmiştir. Ayrıca 56 engelli ve 30 sosyal yardım alan vatandaşımızın da özel sektörde iş başı yapmaları sağlanmış böylece çalışma hayatına kazandırılmışlardır. Yine aynı dönemde bin 888 işyeri ile iletişime geçilmiş ve 552 değişik işyeri ile iş birliği çerçevesinde kurs program ve işe yerleştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Mart ayı sonu itibariyle 201’i istihdam garantili meslek edindirme kursu 978’i işbaşı eğitim programı olmak üzere toplam bin 179 iş arayanımızın kurs ve program aracılığı ile istihdamları gerçekleştirilmiştir. İl müdürlüğümüzün öncelikli hedeflerinde biride engelli kardeşlerimizin kurum hizmetlerinden eksiksiz faydalanmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda il müdürlüğümüzce engellilere yönelik İşbaşı eğitim programları düzenlenmiş ve 29 engellimizin programlarımızdan faydalanması sağlanmış ve çalışma hayatına katılmışlardır” diye konuştu.

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