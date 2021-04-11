Lapa lapa yağan kar Osmaniye'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lapa lapa yağan kar Osmaniye'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

İHA

Lapa lapa yağan kar Osmaniye'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Lapa lapa yağan kar dolayısıyla bazı köy ve yayla yolları ulaşıma kapandı.
Osmaniye’de kent merkezinde yaklaşık 3 gündür etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kavurucu sıcaklarıyla nam salan Osmaniye’de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında düşmesiyle birlikte lapa lapa yağan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışı dolayısıyla Kadirli ve Sumbas ilçelerine bağlı birçok köy yayla yolu ulaşıma kapanırken vatandaşlar da kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre önümüzdeki günlerde yağmur ve kar yağışının etkisini kaybederek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medya fenomeni, tasarladığı maket uçakla şarampole devrildi
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomeni, tasarladığı maket uçakla ...
Osmaniye’de fırtına evlerin çatısını uçurdu Osmaniye’de etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurdu, dolu yağışı bahçe ve seralara zarar verdi
YEREL HABERLER Osmaniye’de fırtına evlerin çatısını ...
Osmaniye’de garip bir olay, hava aracı düştüğünü duyan koşup geldi Sosyal medya fenomeninin video çekmek için tasarladığı uçağın yere çakıldığını gören çevredeki vatandaşlar “İnansız Hava Aracı” düştüğünü zannederek kaza yerine koştuklarında şaşkınlıklarını gizleyemedi
YEREL HABERLER Osmaniye’de garip bir olay, hava aracı düştüğünü ...
Babaannesini korodan kaybeden adam, karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi
YEREL HABERLER Babaannesini korodan kaybeden adam, karantinayı ihlal ...
Osmaniye'de 2 bin 443 kişi işe yerleştirildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de 2 bin 443 kişi işe yerleştirildi
Trafik polisleri, yolda kalan sürücünün otomobilini itti
YEREL HABERLER Trafik polisleri, yolda kalan sürücünün otomobilini ...
Köylerinde bir hafta kalan Aşık Veysel’den etkilendi, 60 yıldır saz yapıp saz çalıyor 82 yaşındaki saz ustası Ahmet Türkmenoğlu Aşık Veysel’den etkilenerek başladığı bağlama yapma işini 60 yıldır devam ettiriyor
YEREL HABERLER Köylerinde bir hafta kalan Aşık Veysel’den etkilendi, ...
Afgan uyruklu mültecilerin umuda yolculuğu Osmaniye’de son buldu
YEREL HABERLER Afgan uyruklu mültecilerin umuda yolculuğu ...
Osmaniye’de narkotik operasyonlarına 30 tutuklama 1 Mart-8 Nisan tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 159 kişiden 30’u tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de narkotik operasyonlarına 30 tutuklama 1 ...
Evlerden hırsızlık yapan 3 kız çocuğundan 2’si tutuklandı
YEREL HABERLER Evlerden hırsızlık yapan 3 kız çocuğundan 2’si ...
Osmaniye’nin Tüysüz beldesinin ismi “Türkmen” olarak değiştirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’nin Tüysüz beldesinin ismi “Türkmen” olarak ...