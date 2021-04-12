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Dev uçurtma rüzgar çıkmayınca uçmadı Osmaniye’de düzenlenen uçurtma etkinliğine katılmak için bir araya gelen 6 kafadarın profil borular kullanarak 3 günde tamamladıkları 36 metrekarelik dev uçurtma rüzgar esmediği için havalanmadı

İHA

Dev uçurtma rüzgar çıkmayınca uçmadı Osmaniye’de düzenlenen uçurtma etkinliğine katılmak için bir araya gelen 6 kafadarın profil borular kullanarak 3 günde tamamladıkları 36 metrekarelik dev uçurtma rüzgar esmediği için havalanmadı

Osmaniye’de her yıl düzenlenen uçurtma etkinliğine katılmak için bir araya gelen 6 kafadarın profil borular kullanarak 3 günde tamamladıkları 36 metrekarelik dev uçurtma rüzgâr esmediği için havalanamadı. Rüzgarın acizliğine denk geldiklerini söyleyen Kadir Karayiğit, “Pes etmedik hafta içi uçurmayı deneyeceğiz” dedi.
Osmaniye’de her yıl düzenlenen uçurtma etkinliğinde farkındalık oluşturmak için bir araya gelen 6 kafadar, dev bir uçurtma yapmaya karar verdi. Planlaması yapılan uçurtmanın tamamlanması için gerekli malzemeleri temin eden arkadaşlar ardından uçurtmanın yapımına başladı. 6 kişilik bir ekiple gövdesinde profil boruların kullanıldığı uçurtma, 6 metreye 6 metre ortalama 36 metrekare olarak tasarlandı. Gövdeyi kapatmak için 7 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde naylon kullanılan uçurtmanın kuyruğu 57 metre saçakları ise 2 buçuk metreye olarak yapıldı.
Tamamlanan dev uçurtma kamyonetin kasasına konularak Dereobası köyü yakınlarında boş bir araziye getirildi. Kamyonetten indirilip el birliği ile boş araziye alınan uçurtmanın uçurulması için gerekli hazırlıklar yapıldı. 67 kişilik ekiple ayakta durdurulan uçurtma kamyonete bağlanılarak uçurulmaya çalışıldı. Ancak havanın acizliğine uğrayan uçurtma rüzgarın esmemesinden dolayı havalanamadı. Tekrardan el birliği ile kamyonete taşınan uçurtma daha sonra uçurulmak üzere götürüldü.

“Havanın acizliğine denk geldik”
Pes etmediklerini tekrardan uçurmaya çalışacaklarını ifade eden Kadir Karayiğit, “Osmaniye’de ger sene düzenlenen uçurtma etkinliğinde bizim de bir etkinliğimiz oldu. 6 metreye 6 metre ortalama 36 metrekare boyunda dev bir uçurtma yaptık. Sağlıkla ilgili maske, mesafe, hijyen ve korona gibi virüsle ilgili notları da üzerine yazdık. Sağlık personellerimizi de yürekten tebrik ediyoruz. Allah onlarında yokluklarını göstermesin. Profil borulardan yaptık. 7 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde naylon kullandık. Kuyruğumuz 57 metre saçaklarımız ise 2 buçuk metreye denk geliyor. Emeği geçen herkeste burada, hepsini yürekten kutluyorum. Bugün normalde uçurmayı deneyecektik. Havanın acizliğine denk geldik. Rüzgâr olmadığı için bugün uçuramadık. Hafta içi uçurmayı deneyeceğiz” diye konuştu.

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