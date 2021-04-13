Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edildi (2)-Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edildi (2)-Yeniden

DHA

Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edildi (2)-Yeniden


OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de Cumhuriyet Savcısı M. B.'nin Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli Dr. Kemal Gökhan Günel'i, kendisini muayene etmediği iddiasıyla ifadeye çağırdığı öne sürüldü. Savcılıktan yapılan açıklamada ise nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı ve şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. 
Osmaniye'de görevli Cumhuriyet Savcısı M.B., bir süre önce Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde muayene oldu. Daha sonra tekrar aynı servise gelen savcı, iddiaya göre Dr. Kemal Gökhan Günel'in odasına girip, muayene olmak istedi. Muayene olamadan hastaneden ayrıldığı öne sürülen savcının, Dr. Günel'in mevcutlu olarak ifade vermesi konusunda talimat verdiği iddia edildi. Meslektaşlarıyla emniyete giden Dr. Günel, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIK: HAKARET SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Dr. Günel'in güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde Savcı M.B.'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, M.B.'nin şikayeti üzerine hakaret suçundan soruşturma başlatıldığını bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızda görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B.´nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak 12.04.2021 tarihindeki randevusu için hastaneye gittiğinde nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B.´nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp, güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B.´nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B.´nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak, serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye OSMANİYE, (DHA)
2021-04-13 00:57:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmeyen doktoru ifadeye çağırdığı iddia edildi
YEREL HABERLER Cumhuriyet savcısının kendisini muayene etmeyen ...
Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı
YEREL HABERLER Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru ...
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı
Dev uçurtma rüzgar çıkmayınca uçmadı Osmaniye’de düzenlenen uçurtma etkinliğine katılmak için bir araya gelen 6 kafadarın profil borular kullanarak 3 günde tamamladıkları 36 metrekarelik dev uçurtma rüzgar esmediği için havalanmadı
YEREL HABERLER Dev uçurtma rüzgar çıkmayınca uçmadı Osmaniye’de ...
Osmaniye´de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye´de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Lapa lapa yağan kar Osmaniye'nin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Lapa lapa yağan kar Osmaniye'nin yüksek kesimlerini ...