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Başsavcı Tekne’den 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt

İHA

Başsavcı Tekne’den 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt

Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden girdiği doktorun odasında kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı iddiasına karşılık başsavcılıktan açıklama yapıldı.
Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelerek iddiaya göre Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel’in odasına girerek kendisini savcı olarak tanıtan Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi. İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.’ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen doktorun gözaltına alınması için polise talimat verdi. Doktor Kemal Gökhan Günel’in şüpheli sıfatıyla ifadesi alınıp serbest bırakıldıktan sonra konuyla ilgili başsavcılıktan açıklama yapıldı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne yaptığı açıklamada, “Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Osmaniye Cumhuriyet Savcısının muayene talebini yerine getirmeyen doktorun gözaltına alındığı haberleriyle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızda görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak 12.04.2021 tarihindeki randevusu için hastaneye gittiğinde nöbetçi doktorun asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B’nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

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