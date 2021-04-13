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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de ‘Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi’ tamamlandı

İHA

Osmaniye’de ‘Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi’ tamamlandı

Osmaniye Valiliği himayesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik düzenlenen ‘Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi’ tamamlandı.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan Afet ve Acil Durum İl Müdürü Serhat Bulut tarafından katılımcılara, Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bulut, “Yaklaşık 4 aydır AFAD İl Müdürlüğü olarak eğitim verme gayret içerisindeyiz. Osmaniye AFAD olarak yaklaşık 95 bin kişiye yüz yüze, online veya sosyal medya üzerinden ulaşmış durumdayız. Bundan sonraki süreçte özellikle tüm kamu kurumlarımız kendi kurumları içinde bu eğitimleri yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili geçen hafta içerisinde Bakanlığımız tüm Bakanlıklarla AFAD farkındalık eğitimleri konusunda protokol imzalamıştı. Bu protokoller geçen hafta tüm il müdürlüklerimize gönderildi” diye konuştu.
Osmaniye’nin deprem ana hatlarından birinin üzerinde yer aldığını hatırlatan Vali Erdinç Yılmaz, “Ülkemiz afetler açısından özellikle de deprem açısından çok tehlike arz eden bir bölgede bulunuyor. İlimiz de maalesef deprem ana hatlarından birinin üzerinde yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemiz, hepimizin acısını yaşadığı, hafızalarımızda tazeliğini koruyan birçok afetlere maruz kaldı. Özellikle 1999 depreminin ardından ülkemizde depreme hazırlanmaya yönelik daha farklı bakışın, değişikliklerin ve anlayışların geliştiğini görüyoruz. Bu noktada 1999 depreminden sonra yapılan yasal düzenlemeler de depreme hazırlık anlamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda Devletimiz, milletimiz, deprem sonrasına müdahale açısından dünyaya örnek olacak başarılar göstermiştir. Bu başarıyı, afet öncesi hazırlıklar konusuna taşımak açısından bu eğitimlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Afet öncesi, afet anında ve afet sonrası müdahale olmak üzere bütünleşik afet yönetim sistemi anlayışı bugün hayata geçirilmeye çalışılmaktadır ve bu yönetim anlayışı sizlerin gayretleriyle başarıya ulaşacak, önemli bir katkı sağlayacaktır. Afet öncesinde tüm binalarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca deprem öncesinde ve deprem anında eğitimli olmak, bu sırada nasıl davranılması gerektiğini bilmek de elbette hayatta kalmak açısından çok önemli. Bu eğitim düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyor, bu eğitimin çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından ‘Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi’ yapılan sunumlarla sona erdi.

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