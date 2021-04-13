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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinaya alınan özel okulda yüz yüze eğitime ara verildi

İHA

Karantinaya alınan özel okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Osmaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında bulaşın önlenmesi ve halk sağlığını korumak amacıyla 7 pozitif vakanın çıktığı özel bir okul karantinaya alındı.
Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ kategoride gösterilen Osmaniye’de bulaşın önlenmesi ve halk sağlığını korumak için tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda öğretmen ve personellerden oluşan 6 pozitif vaka ile 8 yakın temaslı vaka ile 1 pozitif öğrenciyle 12 yakın temaslı tanılı vaka tespit edilen özel bir okul İl Hıfzıssıhha Meclis kararı ile karantinaya alınırken yüz yüze eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Yunus Emre Mahallesi Meteoroloji Sokak 3 nolu adreste bulunan Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama Okulunda 05 Nisan 2021 tarihi itibarı ile görev yapan öğretmen ve personellerden 6 pozitif 8 yakın temaslı vaka ve öğrencilerden 1 pozitif 12 yakın temaslı koronavirüs (Covid19) tanılı vaka tespit edilmiştir. Söz konusu vakaların Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama okulunda olmaları nedeniyle, bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren merkez ilçede bulunan Sena Kayalı Özel Eğitim Uygulama okulunun karantinaya alınması ve 2 hafta boyunca uzaktan eğitim modülüne geçilerek yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.

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