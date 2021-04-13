13 motosiklet ve bisiklet çaldı, kamera görüntülerinden yakalandı 

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, 10 günde 13 motosiklet ve bisiklet çalan K.U., polisin 112 güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Mart-6 Nisan'da 13 bisiklet ve bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki 112 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin K.U. olduğunu tespit etti. Saklandığı adreste yakalanan K.U., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-13 11:47:28



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