13 motosiklet ve bisiklet çaldı, kamera görüntülerinden yakalandı 

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, 10 günde 13 motosiklet ve bisiklet çalan K.U., polisin 112 güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Mart-6 Nisan'da 13 bisiklet ve bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki 112 güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin K.U. olduğunu tespit etti. Saklandığı adreste yakalanan K.U., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-04-13 11:47:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.