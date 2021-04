Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına gidiyor Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca günlük 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor

Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunuyor. Dev kazanlarda pişirilen yemekler özenle paketlenerek daha önceden belirlenen ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Dev kazanlarda özenle hazırlanan çeşit çeşit sıcak yemekler özel olarak tasarlanan kaplarda ihtiyaç sahibi ailelere ikram ediliyor. Hazırlanan yemekler paketlenerek kurulan ekiple iftar öncesinde Osmaniye’nin dört bir yanındaki ailelere ulaştırılıyor. Yemeklerin pandemi kurulları çerçevesinde hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, Ramazan ayı boyunca 3 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunulacağını söyledi.

Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin aynında olduklarını ifade eden Başkan Kadir Kara, “Osmaniye Belediyesi olarak bu yılda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize iftar öncesi sıcak yemek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Pandemi şartları ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde daha önceden tespit etmiş olduğumuz ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin evlerine ramazan ayı boyunca iftarlarını açmak üzere sıcak yemeklerini ulaştırmaya başladık. Allah izin verirse ramazan ayında her gün 3 bin kişiye ulaşarak sıcak yemek ikramımızı sunmuş olacağız. Osmaniye Belediyesi olarak her zaman kendilerinin yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Osmaniyeli hemşerilerimin mübarek ramazanı ayını tebrik ediyorum” diye konuştu.

