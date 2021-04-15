Osmaniye’de ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üreticiden alınan patateslerin dağıtımına Osmaniye’de başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Niğde ve Nevşehir’den alımı yapılan alımı yapılan patateslerin yüklendiği tırlar Osmaniye’ye geldi. Düziçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından teslim alınan patatesler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Düziçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Galip Mart, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama ve talimatlardan sonra ilk ilçemize patates yardımının ilk dilimi gelmiş oldu. Biz de muhtarlarla yapmış olduğumu görüşmeler neticesinde patatesleri ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Kömür yardımı yaptığımız tüm vatandaşlarımız patates ve soğan yardımı da yapıyoruz. Bol miktarda malzeme geldi bizde vatandaşlarımıza ulaştıracağız” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde de gelecek kuru soğanların, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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