Vali Yılmaz, “Başarmaktan başka çaremiz yok” “Çok yüksek riskli” Osmaniye’de ‘Dinamik Denetim Modeli’ çerçevesinde korona virüs denetimler devam ediyor

Sağlık Bakanlığınca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, Covid19’u işaret ederek başarmaktan başka çaremizin olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan istatiksel verilere göre 100 binde 382,82 oranla kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında korona virüs haritasında yerini alan Osmaniye’de denetimler sürüyor. “Dinamik Denetim Modeli” çerçevesinde 14015 sokak üzerinde gerçekleştirilen denetimlere İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ile birlikte katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe konusunda uyarılarda bulunarak kırmızı rengin mavi renge dönüşmesi istedi.



"Hep birlikte bu mücadeleyi başaracağız"

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Dinamik denetim modeline göre yaptığımız denetimlerimizi sürdürüyoruz. Tüm cadde ve sokaklarımızda, toplumsal hareketliliğin olduğu her alanda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Denetimlerimiz sırasında ziyaret ettiğimiz esnaf ve vatandaşlarımızdan kurallara hassasiyetle uymalarını ve bu mücadeleye destek olmalarını istiyoruz. Hep beraber mücadele ettiğimizde başaracağımıza inanıyorum. Başarmaktan başka da çaremiz yok. İnşallah bu mübarek Ramazan ayını fırsata çevirip korona virüsü ilimizden, ülkemizden atalım. Osmaniyeli hemşerilerimden bir kez daha kurallara hassasiyetle uymalarını ve bu mücadeleye destek olmalarını talep ediyorum” diye konuştu.

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