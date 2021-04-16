Milletvekili Türkoğlu’nun ismi caddeye verildi

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Ilıca Caddesinin adı belediye encümenleri kararıyla 24. Dönem Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun ismi verildi.

Düziçi ilçesi Deliçay köprüsü ile Haruniye merkeze kadar olan Ilıca Caddesinin adı belediye encümenleri tarafından alınan kararla 24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun ismi verildi. Milletvekili Türkoğlu’nun ailesinin de bulunduğu açılış töreninde, memnuniyetlerini dile getiren aile bireyleri Belediye Başkanı Alper Öner’e ve encümenlere teşekkür etti.

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