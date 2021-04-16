Osmaniye´den 4 güreşçi, milli takım kadrosuna seçildi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 4 güreşçi, milli takım kadrosuna seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yıldızlar Milli Takım Güreş seçmeleri Antalya'nın Kemer İlçesinde düzenlendi. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Ali Sümbül, Kemal Sevgili, Batuhan Çakmak Türkiye 3´üncüsü ve Zekeriya Akgül Türkiye 5´incisi olarak milli takım kadrosuna seçildi. Kendi kilolarında 80 sporcunun katıldığı müsabakalarda mindere çıkan sporcular, Türkiye derecesi elde ederek büyük başarıya imza atıp, milli takım formasıyla uluslararası turnuvada Türkiye´yi temsil etmeye hak kazandı. Güreşçileri tebrik eden Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Öncelikle sporcumuzun bu başarısı bizi çok gururlandırdı. Pandemi döneminde dahi tam kapasiteye yakın bir şekilde eğitime devam eden Osmaniye Sporcu Eğitim Merkezi, şampiyon güreşçilerin yetiştiği ilimiz ve ülkemiz için büyük öneme sahip bir tesisimizdir. Osmaniye Güreş Eğitim Merkezi ülkemize altın madalyalar kazandırmış çok değerli antrenörümüzün gözetiminde hali hazırda birçok dalda şampiyonluğu bulunan milli sporculardan oluşan 40 sporcu ile çalışmalarına devam ediyor. Milli takım seçmelerine katılan tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarından dolayı il müdürlüğü antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Milli takım kadrosuna seçilen sporcularımıza uluslararası turnuvalarda başarılar diliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-16 15:06:35



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