Koronavirüse rağmen ofiste kumara 25 bin lira ceza

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, polisin baskın yaptığı ofiste kumar oynayan 5 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 25 bin 580 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki ofiste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ofise baskın yapan ekipler, 5 kişinin masa etrafında kumar oynadığını belirledi. Masada çok sayıda iskambil kağıdı, oyun taşı ve 90 lira ele geçirildi. Ofisin sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Kumar oynayanlara ise kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 580 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-04-16 15:30:40
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