Koronavirüse rağmen ofiste kumara 25 bin lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüse rağmen ofiste kumara 25 bin lira ceza

DHA

Koronavirüse rağmen ofiste kumara 25 bin lira ceza


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, polisin baskın yaptığı ofiste kumar oynayan 5 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 25 bin 580 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki ofiste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ofise baskın yapan ekipler, 5 kişinin masa etrafında kumar oynadığını belirledi. Masada çok sayıda iskambil kağıdı, oyun taşı ve 90 lira ele geçirildi. Ofisin sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Kumar oynayanlara ise kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 580 lira ceza uygulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-04-16 15:30:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye´den 4 güreşçi, milli takım kadrosuna seçildi
YEREL HABERLER Osmaniye´den 4 güreşçi, milli takım kadrosuna seçildi
Osmaniye’de yüzlerce tarihi obje ile sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de yüzlerce tarihi obje ile sikke ele ...
Milletvekili Türkoğlu’nun ismi caddeye verildi
YEREL HABERLER Milletvekili Türkoğlu’nun ismi caddeye verildi
Vali Yılmaz, “Başarmaktan başka çaremiz yok” “Çok yüksek riskli” Osmaniye’de ‘Dinamik Denetim Modeli’ çerçevesinde korona virüs denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Vali Yılmaz, “Başarmaktan başka çaremiz yok” “Çok ...
Kiraladıkları evi atölyeye çeviren kadınlar hem işçi hem patron oldu Halk Eğitim Merkezinde çeyizlik ürünler üzerine eğitim aldıktan sonra bir araya gelen 12 kadın, kiraladıkları evi atölyeye çevirip yorgan, çarşaf ve pike gibi ürünler üretmeye başladı Ürettikleri ürünleri sosyal medya üzerinden satan kadınlar “Dünün ev kadını bugünün hanım ağası oldu” sloganı ile kadın dayanışmasına dikkat çekti
YEREL HABERLER Kiraladıkları evi atölyeye çeviren kadınlar hem işçi ...
Osmaniye'de kumar oynayan 5 kişiye 25 bin lira ceza
YEREL HABERLER Osmaniye'de kumar oynayan 5 kişiye 25 bin lira ceza
Mermer ustası kadın, kocasından öğrendiği mezar taşı işini kendi sürdürüyor Genelde erkek mesleği olarak bilinen mermercilikte mezar taşı yapan kadın, iş yerine gelen müşterilerin şaşkınlık ve tereddüt yaşadıklarını söyledi
YEREL HABERLER Mermer ustası kadın, kocasından öğrendiği mezar taşı ...
Sağlık Müdürü Özvaruz’dan Ramazanda beslenme önerileri
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Özvaruz’dan Ramazanda beslenme ...
Osmaniye’de korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Osmaniye’de korona virüs denetimleri sürüyor
Osmaniye’de ihtiyaç sahiplerine patatesler dağıtılmaya başlandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de ihtiyaç sahiplerine patatesler ...
Osmaniye İl Sağlık Müdürü: İftardan sahura kadar bol sıvı tüketilmeli
YEREL HABERLER Osmaniye İl Sağlık Müdürü: İftardan sahura kadar bol ...
Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir mahalle muhtarı, sosyal olaylara dikkat çekmek için üzerine “Uyuşturucuya hayır, maske mesafe hijyen, kadına şiddete hayır” gibi sloganlar içeren yazılar yazdırdığı tişörtler giyip geziyor
YEREL HABERLER Muhtardan tişörtlü sosyal mesaj Osmaniye'nin Kadirli ...
Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücüye para cezası
YEREL HABERLER Köpeğe çarpıp, ölümüne neden olan sürücüye para ...
Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden kaçamadı Kamera kayıtlarından tespit edilen sürücüye bin 33 lira idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Köpeğe çarpıp olay yerinden kaçan sürücü polislerden ...
Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına gidiyor Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca günlük 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyor
YEREL HABERLER Dev kazanlarda pişirilen yemekler ihtiyaç sahibi ...
Osmaniye’de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon ...