Sahibinin gözü önünde elektrikli bisikleti çaldı



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de bir iş yerinde park halinde şarj edilen elektrikli bisiklet, sahibinin gözü önünde çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda iş yeri sahibinin şaşkınlık yaşadığı, hırsızın peşinden gittiği ancak yetişemediği görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen elektrikli bisiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yapan polis, şüphelinin H.K. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyon sonucu yakalanan H.K. emniyetteki işlemlerinin arından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖZÜ ÖNÜNDE ÇALINDI

Öte yandan güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde iş yerine gelen ve etrafı gözetleyen şüphelinin, elektrikli bisikletin şarj kablosunu çıkarttıktan sonra binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı, bisiklet sahibinin saniyeler içerisinde gerçekleşen olayı görse de şaşkınlık yaşayarak hırsıza yetişemediği görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-16 17:26:11



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