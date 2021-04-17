Jandarmadan şehit uzman çavuşun oğlu Efe'ye doğum günü sürprizi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de jandarma ekipleri, Şehit İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem´in 3 yaşına giren oğlu Yağız Efe'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Suriye'nin İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen topçu atışı sonucu geçen yıl 3 Şubat'ta şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem´in oğlu Yağız Efe için jandarma ekipleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Vali Erdinç Yılmaz adına sürpriz doğum günü pastası hazırlatan ekipler, Yağız Efe'nin Düziçi ilçesinde yaşadığı dairenin kapısını çaldı. Bir yakının kucağında kapıyı açan Yağız Efe, kendisi için hazırlanan doğum günü sürprizini görünce büyük mutluluk yaşadı.

'İYİ Kİ DOĞDUN ASLAN PARÇASI'

Giydiği askeri kıyafetle çekilen fotoğrafının pasta üzerine işlendiği ve üzerinde 'İyi ki doğdun aslan parçası' yazılı doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Yağız Efe'ye hediyeler verildi. Şehit ailesi, Vali Erdinç Yılmaz ve İl Jandarma Komutanlığı´na sürpriz doğum günü için teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-17 15:19:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.