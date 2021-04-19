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Kaçak göçmenleri `İstanbul´ diye Osmaniye´ye bıraktılar

DHA

Kaçak göçmenleri `İstanbul´ diye Osmaniye´ye bıraktılar


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren ve Van'dan otobüse binip İstanbul'a gitmek isteyen Afganistan uyruklu 5 göçmenin  "Burası İstanbul" diyerek Osmaniye'de indirildiği ortaya çıktı. Gerçeği, kendilerini yakalayan polislerden öğrenince şaşkına dönen göçmenlerin, İran sınırında kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek ülkeye giriş yaptıkları belirlendi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Durumlarından şüphelenilen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmenin sorgularında, resmi makamlarca verilen kimlik belgelerinin olmadığı anlaşıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) incelemesinde göçmenlerin otogar karşısında yolcu otobüsünden indirildikleri belirlendi. Bu kişiler polise verdikleri ifadede, İran sınırında kaçakçılara kişi başı bin dolar vererek yasa dışı yollarla Van'dan ülkeye giriş yaptıklarını, bindirildikleri yolcu otobüsüyle de İstanbul'a götürüldüklerini zannettiklerini söyledi. Polis ekipleri, geldikleri yerin İstanbul değil Osmaniye olduğunu söyleyince de büyük şaşkınlık yaşadılar.
Göçmenlerin ifadesi üzerine otobüsün şoförleri Y.I. ve İ.H.E. ile muavin M.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-04-19 13:04:34

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