Çarptığı ticari aracın içine düştü Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.K'nin kullandığı 80 AAJ 179 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden T.B. yönetimindeki 80 DR 365 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kurye olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü aracın arka camından içeriye fırladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine trafik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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