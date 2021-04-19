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Prof. Dr. Ümit Taşkın: “Covid testi olmayana estetik operasyon yapılmaz”

İHA

Prof. Dr. Ümit Taşkın: “Covid testi olmayana estetik operasyon yapılmaz”

Kulak, burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Ümit Taşkın, Covid 19 virüsünün üst solunum yollarından bulaşarak önce akciğeri, daha sonra da birçok organı etkileyen viral bir salgın olduğuna dikkat çekerek, “Temaslı bile olsa burun estetiği işleminde en ufak bir Covid riski alınamaz. Testi olmadan estetik operasyon yapılmaz” dedi.
Covid 19’un üst solunum yollarıyla başlayan bir hastalık olduğu için öncelikle ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, koku almada kayıp ve öksürük şikayetleri ile kendini belli ettiğini anlatan Prof. Dr. Taşkın, “Burun estetiği ameliyatlarında bizler direk virüsün bulunduğu alanlarda cerrahi işlem yaptığımız için hastalarımızı daha iyi analiz etmek durumundayız. Genel anestezi yapılırken entübasyon esnasında virüslerin akciğerlere doğru bulaştırılma riski olduğu gibi burunda yapacağımız estetik veya nefes almaya yönelik cerrahi işlemlerde de virüslerin alt solunum yollarına kontaminasyonunu arttırma riskimiz olabilir. Dolayısıyla bizler burun estetiği planladığımız hastalarda Covid 19 varlığını iyi değerlendirmemiz gerekir. En ufak bir şüphe varsa veya hastaların yakınında veya yakın temasta bulunduğu kişilerin Covid geçirme öyküsü varsa ameliyatımızı ertelememiz daha sağlıklı olacaktır. Çünkü ameliyat esnasında Covid pozitif ise bu hastaların ameliyattan sonra hastalığı daha ağır geçirme riski olabilir. Hem anesteziye hem de cerrahi strese bağlı vücut direnci düşeceği için olası bir akciğer tutulumunda iyileşmeleri daha zor olabilir. Bu yüzden bizler acil olmayan bu tür estetik işlemleri Covid 19 olmayan hastalarda tüm tedbirleri alarak güvenle yapmaktayız. Ama hastanın mutlaka testlerinin tamamlanması gerekir” dedi.
Hastanede Covid 19 testi yapmadan ve negatif test sonucu olmadan ne hastayı ne de hasta yakınını cerrahi servise almadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ümit Taşkın, şöyle devam etti;
“Böylelikle hiçbir hastayı ve hastane çalışanını risk atmıyoruz. Daha sonra cerrahi hazırlık esnasında ve ameliyathanede tüm tedbirler alındıktan sonra burun estetiği ameliyatını yapıyoruz. Ameliyat sonrasında servisteki bakımlarında yine virüse yönelik tedbirler uygulanarak bulaşma riskini en aza indirgiyoruz. Hasta hastanede yatma süresini kısa tutuyoruz ve bu süreçte hasta ziyaretine izin vermiyoruz. Dolayısıyla Covid 19 sürecinde gerekli tedbirler alınarak burun estetiği ameliyatları rahatlıkla yapılabilir.”

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