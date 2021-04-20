Karı koca 1 gün arayla Covid-19’a yenik düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de bir çift yakalandıkları Covid19 nedeniyle 1 gün arayla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Davut ve Nilüfer Çiftçi, çifti bir süre önce korona virüse yakalanarak Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Korona virüs tedavisi gören ve sağlık durumu kötüye giden Davut Çiftçi dün, eşi Nilüfer Çiftçi bugün hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.