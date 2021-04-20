Karı koca 1 gün arayla Covid-19’a yenik düştü

Osmaniye’de bir çift yakalandıkları Covid19 nedeniyle 1 gün arayla hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Davut ve Nilüfer Çiftçi, çifti bir süre önce korona virüse yakalanarak Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Korona virüs tedavisi gören ve sağlık durumu kötüye giden Davut Çiftçi dün, eşi Nilüfer Çiftçi bugün hayatını kaybetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.