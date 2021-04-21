Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor

Korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de Covid19 denetimleri aralıksız devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan istatiksel verilere göre 100 binde 347,46 oranla kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında korona virüs haritasında yerini alan Osmaniye'de denetimler sürüyor. “Dinamik Denetim Modeli” çerçevesinde Atatürk Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz ve beraberindekiler esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe konusunda uyarılarda bulunarak toplu iftar, akraba, komşu ve taziye ziyaretlerinin yapılmamasını istediler.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Bugün de caddelerde, sokaklarda toplumsal hareketliliğin olduğu bütün alanlarda kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, daire amirlerimiz ile birlikte denetim faaliyetlerimizi dinamik denetim modeline göre etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimizin kurallara uymasıyla ve bu mücadeleye destek olmasıyla bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu mücadelede en büyük gücümüz kurallara uymaktır. Geçen hafta vaka sayısında düşüş yakaladık. Ama eğer kurallara uymaz, tedbirlerimizi gevşetirsek çok çabuk yükselebiliyor. Bu nedenle kurallara daha sıkı uyalım, ev, akraba, komşu, taziye ziyaretleri, iftar buluşmalarını erteleyelim. En büyük yayılım maalesef bu toplu buluşmalarda oluyor. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimden bu hassasiyeti göstermelerini ve bu mücadeleye destek olmalarını bekliyorum” diye konuştu.

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