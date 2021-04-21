Çaldığı bakır telleri çuvalla götürürken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldığı bakır telleri çuvalla götürürken yakalandı

İHA

Çaldığı bakır telleri çuvalla götürürken yakalandı

Osmaniye’de bir inşaattan çaldığı 30 kilo bakır teli çuval içerisinde taşıyan hırsızlık şüphelisi polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Fakıuşağı Mahallesi 45103 Sokak üzerinde yapılan devriye görevi sırasında bir şahsın hareketleri şüphe çekti. Ekipler tarafından durdurulan şahsın R.K. olduğunu belirlendi. Şahsın yanında bulunan çuvalda inceleme yapan ekipler çuvalın yaklaşık 30 kilo bakır telle dolu olduğunu gördü. Yapılan araştırmada şahsın bakır telleri bir inşaattan çaldığı anlaşıldı.
Çalınan bakır teller sahibine teslim edilirken, şüpheli R.K. hakkında ise adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de bebek arabası hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Osmaniye’de bebek arabası hırsızlığı kamerada
Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor
Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
YEREL HABERLER Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Tarlaya uçan tırın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Tarlaya uçan tırın sürücüsü yaralandı
Karı koca 1 gün arayla Covid-19’a yenik düştü
YEREL HABERLER Karı koca 1 gün arayla Covid-19’a yenik düştü
Savrun Çayı'nda traktör ile mahsur kalan adam kepçeyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Savrun Çayı'nda traktör ile mahsur kalan adam ...
Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı
YEREL HABERLER Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu ...
Engel tanımayan hırsız kamerada Osmaniye’de iki iş yerine girerek altın küpe ve para çalan hırsızlık şüphelisine ne duvar ne de kapı pencere engel olabildi Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Engel tanımayan hırsız kamerada Osmaniye’de iki iş ...
"Çok yüksek riskli" Osmaniye’de vaka sayıları düşüşe geçti İnsidans haritasında vaka sayısının en fazla düştüğü il Osmaniye oldu Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında sanayi esnafını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, Ramazan ayının fırsata çevrilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşlardan akraba, komşu ve taziye ziyaretlerine ara vermelerini istedi
YEREL HABERLER "Çok yüksek riskli" Osmaniye’de vaka sayıları düşüşe ...
Prof. Dr. Ümit Taşkın: “Covid testi olmayana estetik operasyon yapılmaz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ümit Taşkın: “Covid testi olmayana estetik ...
Çarptığı ticari aracın içine düştü Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Çarptığı ticari aracın içine düştü Tedavi altına ...
Osmaniye’de miting, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de miting, basın açıklaması, gösteri ve ...
Kaçak göçmenleri `İstanbul´ diye Osmaniye´ye bıraktılar
YEREL HABERLER Kaçak göçmenleri `İstanbul´ diye Osmaniye´ye ...
Mültecileri İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten indirdiler Muavinin ‘İstanbul’a geldiniz hadi inin’ diyerek otobüsten zorla indirdiği Afgan uyruklu 5 kişi Osmaniye’de yakalandı
YEREL HABERLER Mültecileri İstanbul diye Osmaniye'de otobüsten ...
"Allah’ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi Osmaniye’de esnaflık yapan Bünyamin Maskan, bir yıl içerisinde 92 kilo vererek 189 kilodan 97 kiloya indi
YEREL HABERLER "Allah’ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını ...