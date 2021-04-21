Apartmandan bebek arabası hırsızlığı kamerada

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE´de girdiği apartmandan bebek arabası çalan M.Ö. güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 8 Nisan Perşembe akşamı Alibekirli Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Dairenin dışında bıraktığı bebek arabasının yerinde olmadığını fark eden apartman sakini, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin M.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, saklandığı eve baskın yaparak gözaltına aldı. M.Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-21 14:48:52



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