Osmaniyespor FK - Somaspor: 1-1

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Talha Öztürk (xx), Yunus Doğan (xx), Enes Seymen (xx)

OSMANİYESPOR FK: Yağızcan Akyürek (xxx), Erkan Çam (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Kerim Bölük (xxx), Emre Baysal (xx), Soner Birinci (xx), Alpay Aldemir (xx) (Dk. 71 Bora Yılmaz), Bekir Can Kara (xx), Oğuzhan Bozkurt (xx) (Dk.84 Buğrahan Baran), Yavuz Koç (x) (Dk. 84 Sırat Yeşilördek), Burak Evren (xx) (Dk.63 Tolga Şahin)

SOMASPOR: Muharrem Tunay Meral (xx), Melih Şencan (xx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Uğur Can (xx), Nurettin Çağlar (xxx), Kadir Yurttadur (xx) (Dk.64 Muhammed Öztürk), Onur Ulaş (xx), Hakan Çakır (xx), Enes Bayır (xx) (Dk.90+ Mustafa Şengül), Özcan Aydın xx, Umut Koray Öz (xx) (Dk.85 Yılmaz Ceylan)

GOL: Dk. 79 Kerim Bölük (P) (Osmaniyespor FK) Dk.89 Nurettin Çağlar (Somaspor)

SARI KARTLAR: Burak Evren,Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Buğrahan Baran (Osmaniyespor FK) Nurettin Çağlar, Enes Bayır, Oğuzhan Yıldırım, Hakan Çakır (Somaspor)

Misli.com 3'üncü Lig 3'ücü grup 32'nci hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı Somaspor ile 1-1 berabere kaldı. 7 Ocak Stadı'nda saat 15.00'da başlayan maçı, Talha Öztürk, Yunus Doğan ve Enes Seymen hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda 79'uncu dakikada Osmaniyesporlu Kerim Bölük, penaltıdan attığı golle skoru 1-0 yaptı. Somasporlu Nurettin Çağlar, 89'uncu dakikada beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşma 1-1 sona ererken her iki takımda sahadan 1'er puanla ayrıldı.

DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-21 17:02:28



