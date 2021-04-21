3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Somaspor: 1

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Misli.com 3.Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK, sahasında Somaspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Talha Öztürk xx, Yunus Doğan xx, Enes Seymen xx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xxx, Erkan Çam xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Kerim Bölük xxx, Emre Baysal xx, Soner Birinci xx, Alpay Aldemir xx (Bora Yılmaz dk. 71 xx), Bekir Can Kara xx, Oğuzhan Bozkurt xx (Buğrahan Baran dk. 84 ?), Yavuz Koç x (Sırat Yeşilördek dk. 84 x), Burak Evren x (Tolga Şahin dk. 63 x)

Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Melih Şencan xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Uğur Can xx, Nurettin Çağlar xxx, Kadir Yurttadur x (Muhammed Öztürk dk. 64 x), Onur Ulaş xx, Hakan Çakır xx, Enes Bayır xx (Mustafa Şengül dk. 90 ?), Özcan Aydın xx, Umut Koray Öz xx (Yılmaz Ceylan dk. 84 ?)

Goller: Kerim Bölük (dk. 79) (Osmaniyespor FK), Nurettin Çağlar (dk. 90) (Somaspor)

Sarı kartlar: Burak Evren, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Buğrahan Baran (Osmaniyespor FK), Nurettin Çağlar, Enes Bayır, Oğuzhan Yıldırım (Somaspor)

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