Hurdacının tablasını çalan şüpheli, yakalandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de hurda toplayarak geçimini sağlayan Yahya O.'ya ait tablayı çalan A.E., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

Olay, 16 Nisan günü Kurtuluş Mahallesi´nde meydana geldi. Hurda toplayarak geçimini sağlayan Yahya O. ekmek teknesi olan tablasının yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, görüntülerden şüphelinin A.E. olduğunu belirledi. Polisin çalışmasıyla A.E. kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı, ele geçirilen tabla ise sahibine teslim edildi. Yahya O., tablasıyla 5 kişilik ailesini geçindirdiğini belirterek, polislere teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-23 14:18:00



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