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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

İHA

Osmaniye’de çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Büyük Türkiye İçin” projesi kapsamında çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.
Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı yatırım programları arasında yer alan "Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hazırlanan "Büyük Türkiye İçin" adlı proje Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edildi. Hazırlanan projede hayvancılığın kaliteli kaba yem ile beslenmesi için ihtiyaç duyulan kaliteli kaba yem üretiminin arttırılmasını sağlamak, çayır, meralardan ve tarla arazileri içindeki yem bitkileri ekim alanlarının artırılması amaçlandı.
Projenin kent genelinde uygulanacağını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdür Recep Bulut, “Projenin uygulanması ile ilimizde yem bitkileri üretimin yaygınlaştırılması ile kaliteli kaba yem üretimi artırılarak, üretim maliyetleri düşürülecek, köydeki çiftçilerin ekonomilerine katkı sağlanarak sosyal refahlarının artırılması sağlanacaktır. Kırsaldan köye göçü önlemeye yardımcı olacak ve sürdürülebilir hayvansal üretime katkı sağlayacaktır. Proje il merkezi ve diğer bütün ilçelerimizde uygulanacaktır. Sulama imkânı olan köylerde silajlık mısır tohumluğu, kurak alanlarda fiğ tohumluğu dağıtımın yapılması ile ilimizde yem bitkileri üretimin artırılması hedeflenmektedir. Proje kapsamında dağıtılan tohumların, tohum bedelinde bakanlık katkısı yüzde 75, çiftçi katkısı yüzde 25 olacaktır. Proje kapsamında 2 bin 970 dekarlık alana yetecek şekilde silajlık mısır tohumunun dağıtımına başlanılmıştır. Kaliteli bir kaba yem olan silajlık mısır ekimi ile dönüme 58 ton kaba yem elde edilmesi beklenmektedir. İlimizde silaj makinelerinin varlığı, çiftçilerin silaj yapımını öğrenerek benimsemiş olması silaj üretimimi kolaylaştırmaktadır. Mısır silajı başta süt sığırı olmak üzere, besi hayvanları, koyun ve keçilere de yedirilebilmektedir” diye konuştu.

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