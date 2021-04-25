Park halindeki minibüs alev alev yandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki bir minibüs alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi civarında park halinde duran bir minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsün ön tarafında başlayan yangın bir anda büyüyünce, yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası minibüs kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.