Bisiklet hırsızları, kamera görüntülerinden yakalandı 

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OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de, bisiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

İstiklal Mahallesi´nde oturan kişi, 17 Nisan'da, 5002 Sokak'ta park ettiği bisikletinin yerinde olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin T.D. ve A.D. olduğunu saptadı. Kamera görüntülerinde gidiş yönleri belirlenen şüpheliler, yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan T.D. ve A.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-26 11:33:25



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