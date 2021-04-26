Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Adana kara yolunun 20. kilometresinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.