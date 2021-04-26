Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Adana kara yolunun 20. kilometresinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.