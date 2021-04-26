Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, OsmaniyeAdana D400 Karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikası henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlere teslim olan fabrikada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın drone ile havadan görüntülendi. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleriyle müdahale edilen yangında patlama riskine karşı jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

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