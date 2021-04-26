Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İbrahim EMÜL-Ceyhun ÖZER/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye- Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında saat 14.30 sularında nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlerin sardığı fabrikada ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-04-26 16:45:12
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