Osmaniye’de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2’si kayboldu Havanın kararması ile kanalda kaybolan 2 çocuğu arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

Osmaniye’de sulama kanalına düşen 4 çocuktan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 çocuk ise suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan tarım işçisi olarak Osmaniye’ye gelen ailelerin kaldığı merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde yaşları 9 ile 15 arasında olan 4 çocuktan biri elini yüzünü yıkamak isterken su kanalına düştü. Bunun üzerine kanal kenarındaki diğer çocuklar, düşen çocuğu kurtarmak için kanala atladı. Suda çırpınan çocukları fark eden bir köylü, Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş’ı (9) sudan çıkarmayı başardı. Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanaldan boğulmak üzereyken çıkarılan Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş (9), ambulansla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuklardan Sadık Karataş (10) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kanalda kaybolan iki çocuğu bulmak için Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarmadan (JAK) dalgıçlar kanal içerisinde 10 kilometre boyunca arama yaptılar. Kayıp iki kız çocuğunun izine rastlanmazken, havanın kararması ile arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Kanalda kaybolan kız çocuklarını arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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